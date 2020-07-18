الثانوية العامة على التابلت وامتحان open book.. والطلبة: اتعودنا

امتحان "open book" في مجموعات ومذاكرة على التابلت كانت الملامح الأساسية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل، الذي أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ما أوجد ردود أفعال بين طلاب الثانوية العامة الذين عانوا من بعض المشكلات مع النظام الحديث في تطبيقه الأول.

وقال الوزير خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي (عبر الفيديو كونفرانس) أمس، إن الامتحانات ستكون بنظام «الكتاب المفتوح» الـ«open book» ومتساويا في درجة الصعوبة بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص، موضحا أن المرحلة الثانوية في العام المقبل سوف تستفيد من وجود التابلت (بداية من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي).

وقال محمد هشام، الطالب بالثانوية العامة شعبة علمي رياضة، إن قرار وزير التربية والتعليم كان متوقعا، خصوصا بعد عامين من الدراسة والامتحان بهذا النظام الحديث، مشيرا إلى أنه أسهل من النظام التقليدي في طريقة الأسئلة لكنه يواجه بعض المشكلات التقنية أثناء الامتحان والدراسة أحيانا.

وأضاف "محمد" لـ"الوطن" أنه يشعر ببعض التوتر خوفا من مواجهة أي مشكلات في نظام التابلت لكنه يرى أن النظام بشكل عام أفضل من النظام التقليدي لعدم ضغطه على الطالب وعدم تكليفه بمهام عديدة وقت واحد، ولكن يجب حل المشكلات المحيطة به.

وقالت ريم نبيل طالبة لثانوية العامة بالشعبة الأدبية، إن النظام جيد "شايفة أنه عادي وكمان خفيف شوية من النظام القديم"، لكنها تتابع أن مشكلتها أنه غير مفهوم وخصوصا في ظل الكثير من القرارات التي تجعلهم في حيرة من أمرنا عند الحديث عن عام مصيري مثل الثانوية العامة وليست سنين نقل عادية.

وتابعت "ريم"، لـ"الوطن"، أنها متفائلة للعام الدراسي المقبل، رغم بعض التجارب السيئة في العاميين الماضيين، مشيرة إلى أن طالما الوزارة ستطبقه في الثانوية العامة هذا يعني أنهم لديهم خطط لتنظيمه ولا يبقى سوى أن نفهم النظام "لازم يفهمونا عشان دي مش سنة نجاح وخلاص وبنبقى عايزين أي درجة".

من جانبها، قالت ميار روماني، طالبة الثانوية العامة بالشعبة الأدبية، التي واجهت مشكلات في التابلت خلال امتحان ثانية ثانوي، إن الامتحان بنظام التابلت في الثانوية العامة أمر مقلق ففي العام الماضي التابلت فصل في منتصف الامتحان وبالتالي كنت في مشكلة حقيقة لأن فتحته مرة أخرى يعني الامتحان مرة أخرى مما يجعل امتحان ثانوية عامة بنفس النظام أمر مقلق جدا.

وتابعت "ميار" لـ"الوطن" أن الامتحانات أصبحت تعتمد على الفهم فقط، فضلا عن أن بعض الأسئلة خلال الامتحانات السابقة كانت من خارج المنهج، فضلا عن أن المدرسين لم يشرحوا لنا طوال العام الدراسي ولم يدربونا على طريقة الامتحان مما جعل الامتحانات عبئا كبيرا، قائلة: "لازم المدرسين تفهم النظام عشان يقدروا يفهمونا".

خبير تربوي: الطلاب يتدربون على نظام open book والتابلت منذ عامين

من جانبه قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، يجب أن نعترف بأن وزارة التربية والتعليم تدرب الطلاب منذ عامين على نظام الامتحان بالتابلت ونظام open book، ما يجعل من الصعب على الطلاب الامتحان بالطريقة التقليدية.

وتابع "مجدي" في حديثه لـ"الوطن"، أنه على مدار عامين عملت الوزارة على تذليل العقبات التي واجهت النظام الحديث بدعم من القيادة السياسية حتى يصبح التعليم المصري ضمن التصنيفات العالمية المتقدمة، وهو ما أحرزت فيه الوزارة تقدما كبيرا.

وأضاف الخبير التربوي، أنه يجب تدريب المعلمين على النظام الحديث حتى يستوعبوه جيدا وهو الأمر الذي سيجعل الطلاب وأولياء أمورهم يتقبلونه ويتعاملون معه بشكل كبير، مشيرا إلى أن الوزارة القادرة على تنظيم الامتحانات بفاعلية ناجحة خلال أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد قادرة على تذليل أي عقبات.

أما عن احتمالية الأخطاء التقنية في التابلت ومدى فاعلية امتحان الكتاب المفتوح قال الخبير التربوي، أن عطل التابلت سيترتيب عليه امتحانات ورقية لكن لعدد قليل جدا من الطلاب أما فيما يخص نظام الكتاب المفتوح فيجب تفتيش الكتب قبل دخول الامتحانات حتى لا نجد وقائع غش.