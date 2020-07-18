الثانوية العامة على التابلت وامتحان open book.. والطلبة: اتعودنا
طلبة يعربون عن قلقهم من مشاكل النت والتكنولوجيا ويطالبون بتدريب المعلم
كتب:
ماريان سعيد
06:06 ص | السبت 18 يوليو 2020
امتحان "open book" في مجموعات ومذاكرة على التابلت كانت الملامح الأساسية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل، الذي أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ما أوجد ردود أفعال بين طلاب الثانوية العامة الذين عانوا من بعض المشكلات مع النظام الحديث في تطبيقه الأول.
وقال الوزير خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي (عبر الفيديو كونفرانس) أمس، إن الامتحانات ستكون بنظام «الكتاب المفتوح» الـ«open book» ومتساويا في درجة الصعوبة بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص، موضحا أن المرحلة الثانوية في العام المقبل سوف تستفيد من وجود التابلت (بداية من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي).
وقال محمد هشام، الطالب بالثانوية العامة شعبة علمي رياضة، إن قرار وزير التربية والتعليم كان متوقعا، خصوصا بعد عامين من الدراسة والامتحان بهذا النظام الحديث، مشيرا إلى أنه أسهل من النظام التقليدي في طريقة الأسئلة لكنه يواجه بعض المشكلات التقنية أثناء الامتحان والدراسة أحيانا.
وأضاف "محمد" لـ"الوطن" أنه يشعر ببعض التوتر خوفا من مواجهة أي مشكلات في نظام التابلت لكنه يرى أن النظام بشكل عام أفضل من النظام التقليدي لعدم ضغطه على الطالب وعدم تكليفه بمهام عديدة وقت واحد، ولكن يجب حل المشكلات المحيطة به.
وقالت ريم نبيل طالبة لثانوية العامة بالشعبة الأدبية، إن النظام جيد "شايفة أنه عادي وكمان خفيف شوية من النظام القديم"، لكنها تتابع أن مشكلتها أنه غير مفهوم وخصوصا في ظل الكثير من القرارات التي تجعلهم في حيرة من أمرنا عند الحديث عن عام مصيري مثل الثانوية العامة وليست سنين نقل عادية.
وتابعت "ريم"، لـ"الوطن"، أنها متفائلة للعام الدراسي المقبل، رغم بعض التجارب السيئة في العاميين الماضيين، مشيرة إلى أن طالما الوزارة ستطبقه في الثانوية العامة هذا يعني أنهم لديهم خطط لتنظيمه ولا يبقى سوى أن نفهم النظام "لازم يفهمونا عشان دي مش سنة نجاح وخلاص وبنبقى عايزين أي درجة".
من جانبها، قالت ميار روماني، طالبة الثانوية العامة بالشعبة الأدبية، التي واجهت مشكلات في التابلت خلال امتحان ثانية ثانوي، إن الامتحان بنظام التابلت في الثانوية العامة أمر مقلق ففي العام الماضي التابلت فصل في منتصف الامتحان وبالتالي كنت في مشكلة حقيقة لأن فتحته مرة أخرى يعني الامتحان مرة أخرى مما يجعل امتحان ثانوية عامة بنفس النظام أمر مقلق جدا.
وتابعت "ميار" لـ"الوطن" أن الامتحانات أصبحت تعتمد على الفهم فقط، فضلا عن أن بعض الأسئلة خلال الامتحانات السابقة كانت من خارج المنهج، فضلا عن أن المدرسين لم يشرحوا لنا طوال العام الدراسي ولم يدربونا على طريقة الامتحان مما جعل الامتحانات عبئا كبيرا، قائلة: "لازم المدرسين تفهم النظام عشان يقدروا يفهمونا".
خبير تربوي: الطلاب يتدربون على نظام open book والتابلت منذ عامين
من جانبه قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، يجب أن نعترف بأن وزارة التربية والتعليم تدرب الطلاب منذ عامين على نظام الامتحان بالتابلت ونظام open book، ما يجعل من الصعب على الطلاب الامتحان بالطريقة التقليدية.
وتابع "مجدي" في حديثه لـ"الوطن"، أنه على مدار عامين عملت الوزارة على تذليل العقبات التي واجهت النظام الحديث بدعم من القيادة السياسية حتى يصبح التعليم المصري ضمن التصنيفات العالمية المتقدمة، وهو ما أحرزت فيه الوزارة تقدما كبيرا.
وأضاف الخبير التربوي، أنه يجب تدريب المعلمين على النظام الحديث حتى يستوعبوه جيدا وهو الأمر الذي سيجعل الطلاب وأولياء أمورهم يتقبلونه ويتعاملون معه بشكل كبير، مشيرا إلى أن الوزارة القادرة على تنظيم الامتحانات بفاعلية ناجحة خلال أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد قادرة على تذليل أي عقبات.
أما عن احتمالية الأخطاء التقنية في التابلت ومدى فاعلية امتحان الكتاب المفتوح قال الخبير التربوي، أن عطل التابلت سيترتيب عليه امتحانات ورقية لكن لعدد قليل جدا من الطلاب أما فيما يخص نظام الكتاب المفتوح فيجب تفتيش الكتب قبل دخول الامتحانات حتى لا نجد وقائع غش.