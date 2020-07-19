توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة على اللجان الفرعية بالدقهلية

وزعت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أسئلة مواد ثامن أيام امتحانات الثانوية العامة من مركز توزيع الأسئلة بالمنصورة من مدرسة محمد أمين البار الابتدائية المشتركة بشارع الجيش، إلى كافة اللجان في مراكز المحافظة وسط حراسة أمنية مشددة.

ونقلت الأسئلة في صناديق حديدية مغلقة بقفلين بأرقام سرية وتم وضع صناديق كل خط سير في أتوبيس وانطلق لتوزيعها علي اللجان الفرعية.

ويؤدي طلاب شعبة العلوم الامتحان في مادة الجيولوجيا، وشعبة الرياضيات في التفاضل والتكامل، بينما الأدبي في علم النفس.

يذكر أن 47 ألف و732 طالب تقدموا لأداء امتحانات الثانوية العامة منهم 23 ألف و56 شعبة علمي علوم، 8178 علمي رياضة، 16 ألف و49 شعبة أدبي في 156 لجنة بالإضافة إلى لجنة المكفوفين، لجنة سجن جمصة، لجنة المتفوقين، لجنة مستشفى الأورام، بالإضافة إلى أداء 227 طالبا و222 طالبة لامتحانات الدبلومة الأمريكية، وأن عدد الطلاب لا يزيد عن 14 طالب وطالبة في اللجنة الواحدة.