سعر الريال السعودي اليوم الأحد 19-7-2020 في مصر

تباين سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأحد 19 يوليو الحالي، وترصد "الوطن" متوسط أسعار العملات في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجّل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.