قرار وزاري بتعيين "نائب المجتمعات العمرانية" بـ"التشييد والبناء"

أصدّر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، القرار رقم 371 لسنة 2020، بتعيين المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عضوا بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وتضمن القرار، تعيين المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، عضوا بمجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بدلا من المهندس محمد علاء الدين محمد والي، المدير التنفيذي لشركة الوالي للمقاولات.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار.