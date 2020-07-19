أسعار الذهب اليوم الأحد 19-7-2020 في مصر

واصلت أسعار الذهب استقرارها لليوم الثاني على التوالي، ليثبت سعر المعدن النفيس عند نفس النقطة منذ أمس، وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم، الأحد 19 يوليو الحالي على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

تراوح سعر الذهب عيار 24 بين 915 و918 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 بين 801 و803 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 687 و688 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و424 جنيها.