ضبط 12 طن ملح طعام بمعملين لمنتجات الألبان في الدقهلية

أعلنت مديرية التموين بالدقهلية عن ضبط 12 طن ملح دون فواتير شراء، بمعملين لمنتجات الألبان في المطرية، وضبط طن مخلل مشكل ومقطع بالمطرية.

وفي حملة تموينية شكلتها إدارة تموين المطرية، جرى التحفظ على 10 أطنان ملح طعام بمعمل منتجات ألبان بمنطقة المجاري، لعدم وجود فواتير شراء ضريبية، وتحفظت على 2 طن ملح طعام بمعمل منتجات ألبان بمنطقة عزبة ناصر بالعصافرة، لعدم وجود فواتير شراء ضريبية ومزاولة نشاط بدون ترخيص.

وحررت الحملة 3 محاضر عدم وجود شهادة صحية بمعملين لمنتجات ألبان بالعصافرة ومخالفتهما القانون 10 لسنة 1966، بالإضافة إلى مزاولة نشاط بدون ترخيص.

جاءت الحملة تنفيذًا لقرار النيابة العامة فى المحضر رقم 1244 جنح أمن دولة لبيع المضبوطات وهي عبارة عن طن مخلل مشكل ومقطع بأعلى سعر، والمحضر رقم 1270 لتعبئة كمية المكرونة المتحفظ عليها وسكر وزيت، على أن تدفع ثمنها إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.