حملة لضبط مخالفات تغيير النشاط ورفع الإشغالات في مدينة بدر

صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنَّه تمّ شن حملة لضبط مخالفات تغيير النشاط بالوحدات وقطع الأراضى السكنية، وكذا رفع الإشغالات والمخالفات بالمجاورات 1، 2، 3 بالحي الثالث، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.

وأسفرت الحملة، عن رفع العديد من الاشغالات، وضبط مخالفات تغيير نشاط بعدد من الوحدات، ومخالفات تغيير نشاط بالبدرومات لقطع أراض سكنية، كما تمّ التحفظ على 3 ثلاجات عرض و4 أسطوانات غاز لمحال مخالفة، وأسطوانتي منازل وعربة بيع مأكولات، ومطبخ من الألومينتال، و112 كرسي، و4 أبواب حديد كيريتال، كما تّم تحرير 39 محضرًا ما بين مخالفات إشغال ومخالفات شروط تخصيص.

وأكّد "مندور"، استمرار حملات ضبط المخالفات ورفع الإشغالات لتشمل أنحاء المدينة كافة، بهدف القضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة، مشيرًا إلى أنَّ ذلك يأتي تنفيذًا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمنع المظاهر العشوائية والحفاظ على النسق الحضاري بالمدن الجديدة.