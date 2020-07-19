نائب عراقي يدعو لإقامة دعوى بالأمم المتحدة على تركيا لـ"تلاعبها" بحصة المياه

دعا عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية في العراق، جمال فاخر، اليوم، رئيسي الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي إلى إقامة دعوى في الأمم المتحدة على تركيا بسبب قطع المياه على العراق والتلاعب بحصته المائية المقررة وفق القانون الدولي.

وقال فاخر في حديث لقناة "السومرية" الإخبارية العراقية، إن "الحصة المائية المقررة للعراق تم تحويلها إلى سد اليسو، مايعني أنه سيسبب كارثة للعراق ويعرضه للجفاف"، مشددا على "أهمية أن يكون المتصدي والمسؤول عن ملف المياه ب‍العراق حصرا بيد رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، وهو المعمول به في كل دول العالم المتشاطئ، وأن يتم من خلالهما إقامة دعوى في الأمم المتحدة على جمهورية تركيا بسبب قطع المياه على العراق والتلاعب بحصته المائية".

وأشار فاخر، إلى أن "العراق سوف يمر بحالة جفاف خطيرة جدا، خصوصا في مناطق الجنوب والوسط"، داعيا هيئة رئاسة مجلس النواب إلى "عقد جلسة طارئة للمجلس لمناقشة التجاوزات التركية على حصة العراق المائية ووضع حد لهذه التجاوزات واستخدام أوراق الضغط الحكومي على تركيا للتراجع عن هذه التجاوزات".

وكان الخبير البارز في استراتيجيات وسياسات المياه في جامعة دهوك، رمضان حمزة، قال في وقت سابق، إن "مستوى المياه في نهر دجلة كان 600 متر مكعب في الثانية"، وبعد بناء تركيا سد إليسو "انخفض إلى ما بين 300 و320 متر مكعب بالثانية".

ويقع سد إليسو على نهر دجلة، وهو جزء من مشروع ضخم لرئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، في قلب النزاع بين تركيا والعراق.

والسد التركي الذي بدأ تشغيله في مايو الماضي بعد ثلاث سنوات من التأجيل، هو واحد من 22 سداً مولداً للكهرباء في جنوب شرقي تركيا.