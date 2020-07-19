العراق يعتزم فرض إجراءات وقائية مشددة لمنع انتشار كورونا مع رفع الحظر

قالت وزارة الصحة العراقية، إنها ستفرض إجراءات وقائية مشددة لمنع انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" بالتزامن مع رفع القيود وعودة الحياة الطبيعية بشكل تدريجي في عموم مناطق البلاد، مضيفة إن اللجنة العليا للصحة والسلامة شددت على اتباع التعليمات الوقائية كأساس في تخفيف القيود.

وأشار وزير الصحة العراقي حسن التميمي، في تصريح، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية: "نأمل في العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي وذلك من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية لتجنب الإصابة بالفيروس وقطع سلسلة انتشاره".

وشدد التميمي، على ضرورة الاستعداد أيضا للالتزام بالقيود والتعليمات الوقائية والصحية التي تعلن عنها اللجنة العليا للصحة والسلامة ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بالتوازي مع قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة بتخفيف الحظر الصحي، من خلال الالتزام بالتباعد الجسدي ومنع التجمعات وإجراءات التعقيم والتقيد بلبس الكفوف والكمامات.

وأضاف الوزير العراقي، "أتمنى بقوة أن نتمكن من السيطرة على الوباء مع تسجيل نسب كبيرة في أعداد حالات الشفاء ومراجعة القيود المتبقية بشكل تدريجي"، لافتا إلى أن فرقا صحية وتوعوية من الوزارة ستتابع تطبيق الإجراءات الوقائية خلال سريان تطبيق قرار تخفيف القيود الذي أقرته اللجنة العليا للصحة والسلامة، وستكون هنالك إجراءات صارمة بحق المخالفين لتلك القرارات.

وتابع التميمي، أن الوزارة ما زالت تسجل أعدادا من الإصابات يقابلها تسجيل أعداد كبيرة بنسب الشفاء وهي أعلى من نسبة الإصابات بحسب الأرقام والبيانات التي تعلنها الوزارة يوميا، وذلك مع زيادة عدد الفحوصات المختبرية التي ارتفعت إلى 17 ألف فحص يوميا، وسيتم رفع عدد الفحوصات تدريجيا بشكل يضمن الكشف عن المصابين وتقديم الرعاية الصحية والعلاجية لهم، فضلا عن تمكن الوزارة من توفير الأدوية والبرتوكولات العلاجية العالمية وتجهيز جميع المستشفيات من تلك الأدوية.