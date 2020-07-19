مجدي يعقوب ومحمد صلاح وخالد الطوخي الأكثر تأثيرا في مجال المسئولية الاجتماعية

اختارت مؤسسة المنجزين العرب للتنمية، الدكتور خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ضمن الشخصيات الأكثر تأثيرا فى مجال المسئولية الاجتماعية خلال النصف الأول من عام 2020، حيث يولى الطوخى اهتماما خاصا بالمسئولية المجتمعية وجعلها جزءا أساسيا من مخططاته الاقتصادية بهدف تحقيق الافادة للمجتمع.

وقالت المؤسسة فى بيان لها حول أسباب اختيارها للدكتور خالد الطوخى ضمن الشخصيات الأكثر تأثيرا :"إن الدكتور خالد الطوخى قدم من خلال جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى إطار مسئوليتها الاجتماعية الخدمات الطبية والعلاج المجانى لالآف من المواطنين من خلال تنظيم مستشفى سعاد كفافى لعشرات القوافل الطبية فى محافظات مصر المختلفة، اضافة الى تنفيذه مبادرة إنسانية من خلال إقامة مشروع دار العزل لخدمة المصابين بكورونا بشكل عاجل وفعال من خلال أطقم طبية ماهرة ، كما سبق وأطلقت الجامعة حملة بعنوان "متنساش اللى حواليك" تهدف الى نشر فكرة التكافل ورعاية المحتاجين".

وللدكتور خالد الطوخى دور مؤثر ومعزز فى تفعيل روح العمل بمفهوم المسئولية المجتمعية من خلال الجهود التى يقدمها ويساهم فيها، ويأتى على رأسها الأنشطة والمبادرات المتعلقة بصحة المواطنين وتقديم الرعاية للفئات الأكثر احتياجاً والتى تكمن أهميتها فى كونها ترسخ لمفهوم العمل الإنسانى والخدمى فى المجتمع، باعتباره دوراً مهماً يفرضه الواجب الإنسانى ووفق الالتزامات الأخلاقية تجاه المجتمع، ويبقى مشروع دار العزل انجازا كبيرا يحسب للدكتور خالد الطوخى والذى يعد سندا للمنظومة الطبية والدولة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا.

يذكر أن مؤسسة المنجزين العرب للتنمية أعلنت أيضا عن اختيار الدكتور مجدى يعقوب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مجدى يعقوب للقلب، واللاعب المصرى العالمى محمد صلاح، وطارق فايد رئيس بنك القاهرة، والنائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، وهبة السويدي رئيس مجلس أمناء مستشفى أهل مصر، ضمن الشخصيات الأكثر تأثيرا فى مجال المسئولية الاجتماعية بالنصف الأول من 2020.

و(مؤسسة المنجزين العرب) هى منظمة غير هادفة للربح وتعمل على نشر الايجابيات والنجاحات والانجازات وتكريم المتفوقين، ويترأسها اللواء سامح لطفى.