جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تعلن انطلاق امتحانات السنوات النهائية وسط إجراءات وقائية مشددة

تنطلق امتحانات السنوات النهائية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الأربعاء وفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، حيث انتهت الجامعة كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري للطلاب.

يأتي ذلك تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، الذي وجه إدارة الجامعة، بتوفير كميات كبيرة من الكمامات وأدوات التطهير الشخصية لتوزيعها على الطلاب منذ لحظة الوصول الى أبواب الجامعة، وقبل دخول لجان الامتحانات.

وصرح الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أنه تم تطبيق جميع الإجراءات على الامتحانات التحريرية العملية والإكلينيكية والتي تشمل اتباع جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب، وإتمام عملية امتحانهم بسلام.

وأوضح الدكتور العزازى أنه تم إيضاً إعداد الجداول بجميع كليات الجامعة؛ لتكون على فترة واحدة، كما تم العمل خلال فترة الامتحان بشكل مركزي؛ لتسيهل دخول الطلاب للجامعة بسهولة ويسر.

بدوره قال الدكتور مختار الظواهري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه تم الانتهاء من تفاصيل الإجراءات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية للعام الدراسي 2019-2020، حيث توجد بوابات لتعقيم وتطهير الطلاب، وتوفير كمامات لجميع الطلاب.

وأكد الدكتور الظواهرى، على التزام الكليات بوجود مسافة بين كل طالب لا تقل عن 2 متر من جميع الجهات مع التنبيه علي الطلاب بالحضور قبل بدء الامتحان مرتدين الكمامات والقفازات بساعة على الأقل.

بينما أشارت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء الجامعة، إلى تخصص أكثر من معمل لإجراء الامتحانات العملية باعتبار كل معمل لجنة امتحانية واحدة.

وشددت الكاشف، على تعقيم اللجان الامتحانية وتطهيرها يوميا كما يتم مراعاة توفير كافة وسائل وأدوات التطهير اللازمة داخل كل معمل مع توفير ملصقات للتوعية بآليات النظافة العامة وطرق الوقاية والسلامة من أجل حماية الطلاب.