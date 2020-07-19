الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 5 فلسطينيين من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، رافق ذلك مواجهات في مخيم بلاطة في نابلس، أدت إلى إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال، واعتداءات، وتخريب لمحتويات المنازل.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن فلسطينيين اثنيين جرى اعتقالهما من طولكرم، وهما: علي حسين عودة "40 عاما"، وبشار درويش مصاري "41 عاما".

فيما جرى اعتقال لمواطنين من الخليل، وهما: أمير أبو زينة، وعصام النتشة، ومواطن آخر من مخيم بلاطة شرق نابلس، وهو وائل سميح حشاش "22 عاماً"، رافق اعتقاله مواجهات أدت إلى إصابة مواطنين آخرين برصاص الاحتلال.

كانت قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال "مستعربون"، اقتحمت أمس السبت، مخيم الجلزون شمال رام الله، واختطفت 3 فلسطينيين وهم: رائد إبراهيم البياري "19 عاماً"، وقصي رائد بركات "19 عاماً"، وعبدالله محمد شراكة "18 عاماً".

فيما جرى اعتقال لـ 3 فلسطينيين آخرين من القدس في وقت متأخر من مساء أمس السبت، بينهم فتى وهم: الفتى محمد عجلوني، محمد حجيج، وعلاء العجلاوني.

وأصيب، اليوم، فلسطينيين اثنيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس.

كانت مصادر أمنية قالت في وقت سابق، لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة، ما أسفر عن اصابة الشابين محمد محمود حشاش"19 عاما" بشظايا الرصاص الحي في منطقة الحوض، ورياض رياض حشاش، بالرصاص الحي في الركبة.