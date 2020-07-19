توقيف مشتبه به بعد حريق كاتدرائية نانت الفرنسية

قالت قناة "بي إف إم تي في"، إن الشرطة الفرنسية احتجزت شخصا، خلال التحقيق في حريق اندلع أمس بكاتدرائية القديسين "بطرس وبولص" في مدينة نانت.

ووفقا للقناة التلفزيونية، يدور الحديث عن رجل يبلغ من العمر 39 عاما، وهو مهاجر عمل كمتطوع في الكاتدرائية، وكان يجب أن يقوم بإغلاق الأبواب بالمفاتيح، في يوم الحريق وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وقال مصدر في النيابة العامة، للقناة التلفزيونية، إن الأمر في هذه المرحلة يتعلق فقط بالتحقق من ملابسات الحادث. وذكر أنه تم توقيف الرجل بسبب وجود تناقض في تصرفاته.

واندلعت النيران وراء أرغن الكاتدرائية، أمس السبت، وتسببت في تدمير هذه الآلة الموسيقية بالكامل، وكذلك النوافذ الزجاجية المعشقة، لكن الأضرار كانت أقل من المخاوف، ولم يطل الحريق سقف المبنى.

من جانبه، أكد المدعي بيير سينس للصحفيين أن الحريق اندلع في ثلاثة أماكن في آن واحد، مشيرا إلى أن السلطات تشتبه في أن حادثا إجراميا وراء الحادث وتم فتح تحقيق جنائي في القضية.

وانطلقت أعمال بناء كاتدرائية القديسين بطرس وبولس في نانت في القرن الـ15 واستغرقت أكثر من 450 عاما، وارتفاع الكنيسة أقل بستة أمتار فقط من كاتدرائية نوتردام في باريس.