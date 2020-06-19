الشرطة الفرنسية تنفذ عملية أمنية في ديجون بعد أعمال شغب واسعة

أعلنت الشرطة الفرنسية اليوم، أنها تنفذ عملية أمنية في مدينة ديجون وضواحيها التي شهدت مؤخرا أعمال عنف وشغب واضطرابات اجتماعية واسعة النطاق.

وذكرت الشرطة المحلية على حسابها في "تويتر"، أن العملية تطال حي جريزيل وبلدة شينوف المجاورة، على خلفية الاضطرابات التي وقعت في الأيام الأخيرة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

واندلعت أعمال الشغب في ديجون، مركز منطقة برجونية، ليلة الجمعة الماضي، عندما وصل ما بين 100 و200 من أبناء الجالية الشيشانية من مختلف أنحاء فرنسا إلى المدينة لـ"الانتقام" لشاب شيشاني تعرض لإصابات خطيرة جراء عراك مع شبان مغاربة في حي جريزيل.

وشهد هذا الحي اضطرابات وأعمال شغب على مدى عدة أيام متوالية، بما يشمل إطلاق رصاص وأعمال نهب وإضرام النار في سيارات.

وفي اليوم الرابع منذ اندلاع الاضطرابات، تدخلت الشرطة ونفذت سلسلة اعتقالات في المنطقة.

وأرسلت السلطات الفرنسية عناصر من القوات الخاصة بغية مساعدة الشرطة في استعادة السيطرة على الوضع في المدينة.