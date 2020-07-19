اعتماد نتيجة الامتحان التكميلي للشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 100%

اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، نتيجة الامتحان التكميلي للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 100%.

وهنأ محافظ الدقهلية الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق في مستقبلهم الدراسي والعملي.

وأشاد مختار بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم بتيسير حصول الطلاب على نتائجهم من خلال الموقع المخصص لإعلانها.

وأوضح المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد طلاب الامتحانات التكميلية بلغ 521 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة، وبلغ عدد الناجحين بالحضور 356 طالبا وطالبة، والناجحين عن طريق تقديم البحث 165 بنسبة نجاح بلغت 100%.