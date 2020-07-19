القوي العاملة تصرف 3 ملايين جنيه منح لـ3125 عاملا غير منتظم بأسيوط

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة الانتهاء من صرف المنح المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات هذه الفئة بكل مديرية، وذلك طبقا لائحة تشغيل ورعاية هذه العمالة.

وأوضح حازم علي حسن مدير وكيل الوزارة مديرية القوى العاملة بأسيوط، أن المديرية حددت موعد صرف المنح اعتبارا من 22 يوليو الجاري وحتى 21 أغسطس المقبل، من أي مكتب بريد علي مستوى الجمهورية، وذلك لنحو 3 آلاف و125 عاملا غير منتظم، سوف يصرفون 3 ملايين و75 ألف جنيه، بواقع مبلغ ألف جنيه لـ3025 عاملا، و500 جنيه لـ100 عامل.