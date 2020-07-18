"القوى العاملة": تجديد إذن العمل دون تقديم شهادة الرواتب

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الصادر من الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت سمح بتجديد إذن العمل للعمالة المسجلة على ملفات أصحاب الأعمال دون اشتراط تقديم شهادة الرواتب.

وأشار تقرير الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملة اتخذت هذا القرار بناء على توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بالتسهيل على أصحاب العمل لإنجاز المعاملات الخاصة بتجديد أذونات العمل.

وأضافت أنه تقرر تقديم طلبات تجديد إذن العمل للعمالة المسجلة على ملفات أصحاب الأعمال دون اشتراط تقديم شهادة الراتب، ويجب أن يقدم صاحب العمل تعهدا "إقرار وتعهد تسوية أجور العمالة" يقر فيه بتقديم كشف أجور العمالة متى طلبت الهيئة ذلك ويمكن الحصول على الإقرار عبر الموقع الإلكتروني لـ "القوى العاملة".

وشددت الهيئة على سعيها الدائم لتسهيل الإجراءات على صاحب العمل دون الإخلال بالالتزامات المفروضة على طرفي الإنتاج التي أقرها قانون العمل والقرارات المنفذة له.