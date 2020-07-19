مساعد وزير التعليم: خاطبنا المدارس لوضع تصور للدراسة العام المقبل

أكّد الدكتور محمد مجاهد مساعد وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنَّه تمّ مخاطبة كل المدارس الفنية لوضع تصورها للدراسة في العام المقبل، مبينًا أنَّ الفصل لن يزيد فيه العدد على 20 طالبًا في التدريب العملي، وبالنسبة لباقي المواد النظرية ستكون "أون لاين"، موضحًا أنَّ هذا كله قيد الدراسة للبت في القرار النهائي.

"التعليم": الفصل لن يزيد فيه عدد الطلاب عن 20 في التدريب العملي.. والنظري "أون لاين"

وأوضح مساعد وزير التعليم، خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب اليوم والمخصص لمناقشة رؤية الوزارة لنظام التعليم العام المقبل في ظل جائحة كورونا، أنَّ معلمي التعليم الفني كانوا دائمًا علي تواصل مع الطلاب عبر المنصات التعليمة وخضعوا لتدريب علي ذلك منذ يوم 15 مارس الماضي مع توقف الدراسة، لافتاً أنَّه في أثناء اداء الأمتحانات فان الإصابات بين الطلاب ضعيفة جداً وكذلك المدرسين علي عكس ما كانت تتوقعه نقابة الأطباء.

إنشاء أكاديمية لمعلمي التعليم الفني بالتنسيق مع ألمانيا

وأعلن "مجاهد"، أنَّ وزارة التربية والتعليم وافقت على إنشاء أكاديمية لمعلمي التعليم الفني، وتمّ التنسيق مع كل الجهات خاصة ألمانيا التي ستدعم الأكاديمة وبكل الخبرات وكذلك الاتحاد الاوروبي، لافتاً إلى أنَّ يتمّ حاليًا مخاطبة جهاز التنظيم والإدارة بشان الهيكل التنظيمي لها وستكون مدرجة في موازنة العام المقبل 2021/2022

أكّد "مجاهد"، أنَّه تمّ إرسال القانون الخاص بانشاء هيئة ضمان الجودة للتعليم الفني في شهر سبتمر 2019، مشيرًا إلى أنَّ الهيئة ستكون مستقلة وتشرف على المدارس الفنية وتضع السياسة العامة والامتحانات مثلما هو في كل دول العالم.