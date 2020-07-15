"فرج": وزارة التعليم ستحدد المدارس المخالفة للقانون في أزمة المصروفات

قال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن شكاوى مصروفات المدرسة، منقسمة إلى قسمين، الأول خاص بمصروفات أتوبيسات النقل، والثاني طلب بعض المدارس الخاصة الحصول على مصروفات العام الجديد بالكامل وليست مقسمة على دفعتين كما هو معتاد.

وأضاف "فرج" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "ننسق مع وزارة التربية والتعليم، وطلبت الوزارة تأجيل هذا الأمر إلى ما بعد امتحانات الثانوية العامة".

وأشار إلى أن قانون حماية المستهلك لم يفرق بين أي خدمة، لكنه استثنى الجهاز من خدمتي البنوك والتأمين، موضحًا أن القانون حدد عقوبات لعدم تطبيق القانون، مشددًا على أن وزارة التربية والتعليم تمتلك الرأي الفني الأعلى الخاص بالمنظومة التعليمية، ومن ثم فإنها ستحدد المدارس المخالفة في مسألة المطالبة بالمصروفات المدرسية.