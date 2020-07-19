صور.. أسقف السويس يشتري 5 صكوك أضاحي من الأوقاف

استقبل الأنبا بموا، أسقف السويس للأقباط الأرثوذكس، الشيخ محمد فتحي مسلم مدير الدعوة، والشيخ أحمد حماد مدير إدارة أوقاف منطقة "فيصل" بالسويس.

وقالت إيبارشية السويس، إن الأنبا بموا اشترى 5 صكوك أضحية من دفاتر صكوك الأضاحي بمديرية أوقاف السويس، وذلك من خلال التنسيق مع الشيخ ماجد راضي فرج وكيل وزارة الأوقاف بالسويس.

وقال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن قيام الأنبا بموا أسقف السويس بشراء 5 صكوك أضاحي، يأتي تأكيدا على النسيج الوطني المشترك الذي يجمع بين أطياف المجتمع المصري مسلمين وأقباط، والاستفادة منها لصالح الفقراء والمحتاجين والأسر الأولى بالرعاية، خلال عيد الأضحى المبارك.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، على أن المديرية بدأت في طرح صكوك الأضاحي للعام الخامس على التوالي وقد حققت نجاحا غير مسبوق، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مشيرا إلى أن طرح الوزارة لصكوك الأضاحي يأتي في ضوء المشاركة الاجتماعية خلال عيد الأضحى المبارك؛ مؤكدا أنه يتم طرح الصك حتى صلاة عيد الأضحى المبارك.