"أوقاف كفر الشيخ" تبدأ خدمة توصيل صكوك الأضاحي للراغبين 

قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزاره الأوقاف بكفر الشيخ ، إنه تقرر تفعيل خدمة توصيل الصكوك إلى الراغبين، وذلك من خلال اتصال تليفوني من راغب الشراء أو إرسال رسالة على الواتس أب لأرقام مندوبي المديرية في جميع المراكز والمدن.

أضاف وكيل وزارة الأوقاف، أن خدمة توصيل الصكوك إلى الراغبين في مشروع صكوك الأضاحي التابع للوزارة، يأتي تخفيفا على أهل الخير وسرعه للأداء، لا سيما ونحن مقبلون على العشر الأول من شهر ذي الحجة.

وبدأت المديرية، بيع صكوك الأضاحي الخاصة بوزارة الأوقاف، للعام الرابع على التوالي في 5 يونيو الماضي، عبر منافذها بالإدارات وفي جميع مراكز المحافظة.

وأوضح أن مديرية أوقاف كفر الشيخ، حققت المُستهدف في مبيعات الصكوك العام الماضي، والتي بلغت 680 صكاً، بمبلغ مليون و224 ألف جنيه، بزيادة عن العام قبل الماضي، مؤكداً أن المنابر لعبت دوراً رئيسياً في تبصير الناس بأهمية الصكوك.

أشار وكيل الوزارة، إلى أنه جرى تشكيل لجان في كافة المراكز، استعدادا لتوزيع كميات اللحوم بالمناطق الاكثر احتياجاً، لافتا إلى أنه جرى توزيع 22 طنا من لحوم الأضاحي التابعة لوزارة الأوقاف على المناطق الأكثر احتياجا والفقراء والمساكين، وذلك عن طريق أئمة المساجد ومديري الإدارات العام الماضي، موضحاً أن وزارة الأوقاف لا تتوانى في تقديم كل العون للفقراء وأصحاب الحاجات من خلال إدارات البر بالمديريات الإقليمية.

وأكد الفقي، أن هذه الفكره بدأتها الوزارة منذ بدأ المشروع قبل خمس سنوات، ولاقت قبولا ونجاحا في الأعوام الماضية، مشيراً إلى أن راغب الشراء يتسلم الصك أولا ثم يدفع المبلغ وهو 1800 جنيه.