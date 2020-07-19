ننتظر موقف السعودية غدا.. لماذا لا تستطلع "الإفتاء" هلال شهر ذي الحجة؟

تستطلع المحكمة العليا في السعودية هلال شهر ذي الحجة مساء غد الإثنين، 20 يوليو 2012، الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441 هـ.

بدوره أكدت مصادر بدار الإفتاء المصرية لـ"الوطن" أن شهر ذي الحجة، الشهر الوحيد الذي لا تستطلع الدار هلاله، بل تنتظر رؤية المحكمة العليا بالسعودية، ويتم التصديق عليه وإعلانه، وذلك نظرا لاقتران هذا الشهر الكريم بمناسك الحج للمسلمين، فلابد وأن تتوافق بداية هذا الشهر مع كل البلدان حول العالم، ويكون عيد الأضحى موحدًا للمسلمين عامة.

وحال ثبوت استطلاع الهلال، يكون الثلاثاء 21 يوليو هو الأول من شهر ذي الحجة لعام 1441 هجريا، والوقوف بعرفة يوم الأربعاء التاسع من ذي الحجة الموافق 29 يوليو، وأول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الخميس 30 يوليو.

وحال عدم ثبوت رؤية الهلال، يكون الثلاثاء 21 يوليو المتمم لشهر ذي القعدة لعام 1441 هجريًا، والأربعاء 22 يوليو هو الأول من ذي الحجة، ويكون الوقوف بعرفة تاسع أيام ذي الحجة، الخميس 30 يوليو، وأول أيام عيد الأضحى المبارك الجمعة 31 يوليو.