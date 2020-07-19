مقدم يبدأ من 40 ألف جنيه.. كراسات شروط حجز وحدات الإسكان بـ13 مدينة

طرحت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة مجتمعاتها العمرانية، كراسات الشروط الخاصة الخاصة بالوحدات السكنية بمشروعات "سكن مصر، دار مصر، جنة"، عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري www.shmff.gov.eg، والمقرر طرحها للمواطنين، خلال الفترة المقبلة، بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين من متوسطي الدخل، بعدد من المدن الجديدة.

وتنشر "الوطن" كراسات شروط حجز الوحدات السكنية في 3 مشروعات موزعة على 13 مدينة جديدة على مستوى 9 محافظات وهي "القاهرة - الجيزة – القليوبية – المنوفية - الشرقية – أسيوط – دمياط – المنيا – قنا"، بمساحات تتراوح بين 100م2 و150م2 كاملة التشطيب.

كراسة شروط سكن مصر

ويأتي مشروع سكن مصر ضمن المشروعات المطروحة للحجز في 5 مدن جديدة هي: "أكتوبر الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - غرب قنا - ناصر غرب أسيوط" بإجمالي 691 شقة سكنية بمساحات تتراوح من 106 أمتار، وحتى 118 مترًا.

ووفقًا لما جاء في كراسة شروط سكن مصر، يبلغ مقدم الحجز للوحدات السكنية 40 ألف جنيه، فضلًا عن 500 جنيه كمصاريف للتسجيل (لا تُرد ولا تُسترد).

كراسة شروط دار مصر

ويأتي مشروع دار مصر ضمن المشروعات المطروحة للحجز في 4 مدن، هي: (15 مايو – العاشر من رمضان – السادات – حدائق أكتوبر) بإجمالي 575 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح من 130- 140 مترًا.

ويبلغ مقدم الحجز لشقق دار مصر 60 ألف جنيه، فضلًا عن مبلغ 500 جنيه كمصاريف للتسجيل (لا تُرد ولا تُسترد).

كراسة شروط جنة

تفاصيل كراسة شروط مشروع جنة ومن ضمن المشروعات المطروحة

يأتي مشروع جنة للإسكان الفاخر بأعلى مقدم حجز، ويبلغ 80 ألف جنيه، وذلك في 4 مدن، هي: (6 أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – الشيخ زايد) بإجمالي 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح من 100 متر إلى 150 مترًا.

ويبلغ مقدم الحجز لشقق دار مصر 80 ألف جنيه، فضلًا عن 500 جنيه كمصاريف للتسجيل (لا تُرد ولا تُسترد).

الشروط العامة للحجز بالمشروعات الثلاثة

- لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والحافظات في الإعلان الواحد.

- ألا يكون سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ 14 فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما.

- يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفي حالة المخالفة يكون مسؤولا جنائيًا ومدنيًا، ويحق للصندوق أو للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخذا كل الإجراءات القانونية لحفظ حقوقهما.

- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ الحجر وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

- يُحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري من خلال مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل لمدة تصل إلى 20 عامًا.

- أن يكون المتقدم من متوسطي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من كافة مصادر دخله عن 600 ألف جنيه سنويًا للأسرة (بما يعادل 50 ألف جنيه شهريًا)، وعن 480 ألف جنيه سنويًا للأعزب، (بما يعادل 40 ألف جنيه شهريًا)، وفى حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم رفض الطلب، ويجب أن تتضمن مُستندات الدخل أن الدخل المذكور هو صافي الدخل.