اللي هيطلب شقة هياخدها.. كيف تحصل على وحدة من الإسكان؟

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ أي مواطن سيتقدم للحصول على شقة سيحصل عليها، وتابع خلال حديثه باحتفالية افتتاح عدد من المشروعات القومية: "كل مواطن في مصر هيطلب شقة هنديهاله.. بس أنت كمان تجهز وتقدر تدفع.. هنيسر ما أمكن وهنمولك ما أمكن.. إحنا بنعمل نماذج تليق بمصر وبالمصريين، واللي بيعيش في الوحدات دي أهلي وأعملهم أحلى حاجة في الدنيا".

وتستعرض "الوطن" الشقق السكنية التي تطرحها الحكومة المصرية للمواطنين بمشروعات دار مصر وسكن مصر وجنة وشقق الإعلان الـ13 في الوقت الحالي:

مشروعات الإسكان لمتوسطي الدخل

شقق مشروع جنة

تُطرح وحدات مشروع جنة في 4 مدن، هي: "السادس من أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – الشيخ زايد"، بإجمالي 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح من 100-150م2.

وتراوحت أسعار الوحدات بين 754.800 إلى 1.674.270 جنيه، ويتم دفع 80 ألف جنيه مبلغ جدية الحجز لوحدات جنة.

شقق مشروع دار مصر

تُطرح الوحدات في 4 مدن، هي: "15 مايو – العاشر من رمضان – السادات – حدائق أكتوبر"، بإجمالي 575 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح من 130- 140 م2.

وتتراوح أسعار الوحدات بين 672.945 إلى 981.750 جنيه، ويتم دفع 60 ألف جنيه مبلغ جدية الحجز لوحدات دار مصر.

شقق مشروع سكن مصر

مشروع سكن مصر، تُطرح وحدات في 5 مدن، هي: (أكتوبر الجديدة - المنيا الجديدة – غرب قنا – ناصر غرب أسيوط – القاهرة الجديدة)، بإجمالي 691 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 106-118م2.

الشروط العامة لحجز وحدات متوسطي الدخل

- لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والحافظات في الإعلان الواحد.

- ألا يكون سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ 14 فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما.

- يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفي حالة المخالفة يكون مسؤولا جنائيًا ومدنيًا، ويحق للصندوق أو/ الجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقهما.

شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ13

أعلنت وزارة الإسكان مدّ فترة سحب كراسات الشروط، وسداد مقدمات الحجز، وتسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ13 بمشروع الإسكان الاجتماعي، لمدة أسبوعين، حتى يوم 25 يوليو 2020.

تتكون شقق الإعلان الثالث عشر من 3 غرف وصالة، وهي كاملة التشطيب، ويبلغ سعرها 184 ألف جنيه، بمحافظات (الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان)، وبمحافظتي (البحر الأحمر – مطروح) يبلغ سعرها 197 ألف جنيه.

يُسدد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه قبل الحجز على البوابة الإلكترونية لصندوق التمويل العقاري (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد 150 جنيها مصاريف إدارية (لا تُرد ولا تُسترد)، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

ويتم استكمال باقي مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة (تحدد طبقا للدخل والسن) بعد الاستعلام الميداني والائتماني وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري، ويتم سداد باقي إجمالي سعر الوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عاما بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7% سنويا.

وجاءت شروط الحجز على النحو التالي:

- أن يكون المتقدم شخص طبيعي مصري الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عاما ولا تزيد على 50 عاما في تاريخ نهاية الإعلان.

- أن يكون المتقدم من منخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله على 68400 جنيه سنويا للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهريا)، وعن 50400 جنيه سنويا للأعزب، (بما يعادل 4200 جنيه شهريا).

- حال ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم رفض الطلب، ويجب أن تتضمن مُستندات الدخل أنّ الدخل المذكور هو صافي الدخل، والحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1300 جنيه.

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها، ويلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات.

- يحظر على المتقدم التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

- يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وحال المخالفة يكون مسؤولا جنائيا ومدنيا، ويحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته.