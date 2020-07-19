إصابة 4 بينهم 3 أطفال في انهيار منزل بسوهاج

أصيبت ربة منزل و3 أطفال في انهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية الرويهب دائرة مركز المنشأة، بسبب قدم المنزل وتهالكه، تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة.

وأوضح مصدر بالوحدة المحلية لمدينة المنشأة، أن المنزل مكون من 3 طوابق، ومشيدا بالطوب الأحمر، وسبب الانهيار زيادة الأحمال على المبنى، وقدمه وتهالكه، لافتا إلى أنه تم استخراج الأم وأبنائها من بين الأنقاض.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشأة يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل بقرية الرويهب، وانتقل إلى مكان الواقعة، ضباط مباحث المركز، وقيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة، وقوات الحماية المدنية، وتم انتشال ربة منزل و3 أطفال من بين الأنقاض.

وتبين من الفحص انهيار منزل مكون من 3 طوابق مشيدا بالطوب الأحمر، ملك فاروز محمود محمد دياب، نتج عن الواقعة إصابة كل من زينب دياب إبراهيم، وأبنائها ياسين هاني فاروز، عامين، ويوسف، 4 سنوات، وأسيل 3 سنوات.

وأدى الانهيار إلى تلف محتويات المنزل بالكامل، وتبين أن سبب الانهيار قدم المنزل وتهالكه، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.