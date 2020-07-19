تزامنا مع زيارة ظريف..سقوط صاروخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء في بغداد

عادت "خلايا الكاتيوشا" المجهولة للتحرك مجددا الأحد، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى العاصمة العراقية بغداد، حيث التقى نظيره العراقي ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، إضافة إلى الرئيس العراقي برهم صالح، الذين شددوا على ضرورة الحفاظ على سيادة العراق ومنع التدخلات الخارجية.

وأفاد مراسل "العربية" بسقوط صاروخ كاتيوشا في ساحة ترابية قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، التي تضم عددا من السفارات ومؤسسات الحكومة الرسمية.

أتى ذلك، بعد مرور أسابيع عدة على توتر ملحوظ وقع بين الكاظمي وأحد الفصائل الموالية لإيران والمتهمة بالتورط بإطلاق الصواريخ.

ففي يونيو الماضي داهمت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب مركزا لكتائب حزب الله العراقي جنوب بغداد على خلفية ملف الصواريخ التي طالت على مدى الأشهر الماضية وبشكل متكرر محيط قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية أو محيط السفارة في العاصمة، وسط توعد تلك الفصائل "الولائشية" (الموالية لطهران) بإخراج كافة القوات الأمريكية في البلاد، على الرغم من موقف الكاظمي الذي أعلن في الشهر نفسه إطلاق حوار اتراتيجي بين بلاده وواشنطن.