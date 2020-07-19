قائد قوات أمن الحج: لن يُسمح بدخول المشاعر بدون تصريح

قال قائد قوات أمن الحج، إنه يتم استكمال الاستعدادات لموسم حج هذا العام، حسبما أفادت قناة "العربية".

وأضاف قائد قوات أمن الحج، أن هناك إجراءات احترازية خلال مناسك الحج لهذا العام، ولن يُسمح بدخول المشاعر بدون تصريح.

وتابع قائد قوات أمن الحج، أن هناك عقوبات على من يدخل المشاعر المقدسة بدون تصريح،منوها إلى أن عدد الحجاج المحدود يشمل مختلف الجنسيات فضلا عن إجراءات مشددة لمنع دخول المشاعر بدون تصريح. وأكد على أنه لا يوجد حملات أو مكاتب لحج هذا الموسم.

فيما أعلنت مديرية الجوازات بالسعودية أن هنك عقوبات على الشركات التي تنقل حجاج بدون تصاريح، فضلا عن عقوبات بالسجن وغرامة مالية لمخالفي تعليمات الحج. ونوه أمن طرق الحج، أنه تم تفعيل مراكز الضبط الأمني حول العاصمة المقدسة.