أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 20-7-2020 في مصر

تقدم "الوطن" متوسط أسعار الفاكهة في الأسواق، اليوم الإثنين 20 يوليو، في السوق المصرية، والتي تنوعت بين الموز والتفاح والمانجو كالتالي:

التفاح

تراوح سعر التفاح البلدي بين 5 إلى 8 جنيهات، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 12 إلى 25 جنيهًا.

الكريز

تراوح سعر كيلو جرام الكريز بين 30 إلى 35 جنيهًا.

البطيخ

كيلو البطيخ بـ6 جنيهات، وجاء متوسط سعر البطيخة الواحدة بين 10 إلى 25 جنيهًا وفقًا للوزن.

الخوخ

بلغ سعر كيلو جرام الخوخ العريشي 6 جنيهات.

المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 9 جنيهات وتصل إلى 30 جنيهًا حسب النوع.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 5 جنيهات.

الموز

بلغ سعر الموز في الأسواق 10 جنيهات للكيلو جرام.

الكاكا

تراوح سعر كيلو جرام الكاكا من 9 إلى 12 جنيهًا.