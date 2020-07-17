أسعار الخضروات اليوم الجمعة 17-7-2020 في مصر

تستعرض "الوطن"، متوسط أسعار الخضروات في السوق المصرية اليوم الجمعة 17 يوليو، وجاءت أسعار الخضروات كالتالي:

الطماطم

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 إلى 4 جنيهات.

البامية

بلغ سعر كيلوجرام البامية الخضراء 13 جنيهًا.

الباذنجان

وصل سعر كيلو جرام الباذنجان البلدي والرومي بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

البطاطس

وصل سعر كيلوجرام البطاطس إلى 3 جنيهات.

الليمون البلدي

وصل سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 28 جنيهًا.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 3.5 جنيه.

الفلفل الألوان

جاء سعر كيلوجرام الفلفل الألوان بـ8 جنيهات.

ورق العنب

بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 20 جنيهًا.

الملوخية

وصل سعر كيلو جرام ملوخية إلى 3 جنيهات.

الفلفل

وصل سعر كيلوجرام الفلفل الرومي إلى 6 جنيهات.

الكوسة

وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة إلى 5 جنيهات.

البصل

بلغ سعر البصل 3 جنيهات للكيلوجرام.

الفاصوليا

تراوح سعر الكيلو جرام من الفاصوليا بين 5 لـ7 جنيهات.

الثوم

تراوح متوسط سعر كيلوجرام الثوم بين 15 إلى 25 جنيها.