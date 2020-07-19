المرصد السوري: عشرات الآليات التركية تقتحم شمال غرب سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، بأن عشرات الآليات التركية ومئات الجنود اقتحموا شمال غرب سوريا.

وأكد المرصد، في بيان على موقعه الرسمي، أنه رصد دخول رتل تركي جديد عبر معبر كفرلوسين الحدودي بريف إدلب الشمالي، لافتا إلى أن الرتل يتألف من 45 آلية على الأقل توجهت نحو المواقع التركية في المنطقة، وأن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 4875 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وأوضح المرصد أنه بذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 8210 شاحنات وآليات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر من 11500 ألف جندي تركي.