الجيش الليبي يتوعد الاحتلال التركي: لن نسمح بجلب المزيد من المرتزقة

أكد القائد العام للقوات الليبية المسلحة المشير خليفة حفتر، أنّ تركيا تمارس عدوانها الهمجي على ليبيا، فتنشئ غرف عمليات وترسل ضباطها والمرتزقة والسلاح لقتال الجيش الليبي، مشيرًا إلى أنّها تسعى للسيطرة على ثروات ومقدرات الليبيين لمعالجة أزماتها الاقتصادية.

وأضاف قائد الجيش الوطني الليبي، خلال كلمة له مساء أمس، أنّ "وطننا يتعرض إلى خطر داهم يهدد حاضره ومستقبله من خلال الاستعمار التركي البغيض، واستجبنا للمطالب الملحة من المجتمع الدولي للشروع في ترتيبات التسوية السياسية لكننا لن نسمح باستغلال هذه الفترة لجلب مزيد من الأسلحة والمرتزقة".

وتمارس تركيا أساليبها الاحتلالية، وتعمل على التوغل في ليبيا، رغم الفشل العسكري الذي تتعرض له يوما بعد يوم، بإعلانها إرسال فريق فني إلى ليبيا لطرح مقترح لإمداد غرب البلاد بالكهرباء.

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي الجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، كشف عن تعيين تركيا حاكمًا عسكريًا على طرابلس، في ضوء التصعيدات الأخيرة في ليبيا، في أعقاب ضرب قاعدة الوطية الجوية، وتدمير منظومة الدفاع التركية الجديدة.

وقال المحجوب في مداخلة لقناة "العربية"، إنّ الدول الأوروبية ترفض بشكل قاطع التدخل العسكري التركي في بلادنا، بينما تسعى تركيا إلى توسيع وجودها في ليبيا، من خلال تعيين حاكم عسكري على طرابلس.

ولفت المحجوب إلى وجود أكثر من 15 ألفًا من عناصر المرتزقة التابعين لتركيا يقاتلون في ليبيا، وقال إنّ هذا يؤكد أنّ تركيا تخشى من الجيش الوطني الليبي.