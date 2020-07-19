المراجعة النهائية في مادة الجبر والهندسة لطلاب الثانوية العامة

في إطار حرص "الوطن" على مستقبل طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الذين يؤدون امتحانات نهاية العام الدراسي 2019 - 2020، يقدم "الوطن" خدمة المراجعة النهائية التي تتضمن نماذج استرشادية وفقًا لم جرى حذفه من المنهج لمادة الجبر والهندسة الفراغية.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان الجبر والهندسة، يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو الحالي

وأعدّ المراجعة النهائية للطلاب الأستاذ مجدي الصفتي، ويمكنك الاطلاع عليها من هنـــــــا.

وأدى طلبة شعبة الرياضيات اليوم الاختبار قبل الأخير بأداء اختبار مادة التفاضل والتكامل، على أن ينتهي ماراثون الثانوية العامة بأدائهم اختبار مادة الجبر والهندسة الفراغية الثلاثاء المقبل.

فيما أنهى طلاب الثانوية العامة شعبتي الأدبي وعلمي علوم المحطة الأخيرة من ماراثون الثانوية العامة بمادتي الجيولوجيا وعلم النفس.