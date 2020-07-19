3 حالات مرضية في آخر امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انتهاء أعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة في يومها الثامن في مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم، والرياضيات البحتية (التفاضل والتكامل) لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

وتقدم لأداء الامتحانات 43116 طالباً وطالبة، حضر منهم 42688 طالبًا وطالبة، بنسبة حضور 99%، موزعين على 162 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وتلقى محافظ الشرقية تقريرًا تفصيليًا من غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم عن سير امتحانات اليوم الثامن لشهادة الثانوية العامة، حيث أوضح رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن الغرفة لم تتلقى أي إخطار لأي حالات مرضية بين الطلاب والمعلمين باستثناء اللجنة رقم 1852 ف 25 بمدرسة الخلفاء الراشدين التابعة لإدارة العاشر التعليمية، والتي شهدت حالة هبوط حاد بالدورة الدموية للطالبة "م. م. م"، وتم نقلها بالإسعاف لتلقي العلاج اللازم.

كما شهدت اللجنة رقم 1792 ف 2 بمدرسة الثانوية بنين التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية، حالة إرتفاع للسكر في الدم للطالب "أ ع. م"، ونُقل بالإسعاف لتلقي العلاج اللازم.

أما اللجنة رقم 1787 بمدرسة بليغ ع بنين، والتابعة لإدارة الإبراهيمية التعليمية، فشهدت حالة مرضية للطالبة "أ.س.س"، ونُقلت بالإسعاف لتلقي العلاج اللازم.