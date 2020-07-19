نبيل الحاجي: لا سبيل لحكومة تضم حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة

أكد النائب التونسي عن التيار الديمقراطي نبيل حاجي، اليوم الأحد، أن مشهد تشكيل الحكومة اليوم هو ذاته المشهد خلال تشكيل حكومة إلياس الفخفاخ.

وشدد نبيل الحاجي على أنه "لا سبيل لحكومة تضم حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة".

وقال النائب على هامش انعقاد الدورة 27 للمجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي، إن مشاركة الحزب في الحكم من عدمه والتحالفات مع بقية الأحزاب يقررها المجلس الوطني، فقط، معتبرا أن "كل منخرط في أي حزب من الأحزاب يرغب في أن تترأس قيادات من حزبه رئاسة الحكومة وأن يكون رقم واحد في الحكومة".

وفي وقت سابق، تمّ إيداع لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، يوم الخميس، بمكتب مجلس النواب، وذلك بعد وصولها للنصاب القانوني اللازم لمثل هذا الإجراء.

وأودعت عريضة سحب الثقة من الغنوشي، من قبل ثلاثة كتل هي: تحيا تونس والكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح، هذا إلى جانب الحصول على توقيعات من نواب كتل أخرى ومستقلين، ليصل تعداد الإمضاءات إلى 73.