اتحاد طلبة تونس يدعو الرئيس لتعيين نادية عكاشة رئيسة للوزراء

وجه الاتحاد العام لطلبة تونس رسالة إلى الرئيس قيس سعيد، داعيا خلالها لتعيين الدكتورة نادية عكاشة على رأس الحكومة، لتخلف إلياس الفخفاخ رئيس مجلس الوزراء المستقيل مؤخرا.

وقال رياض جراد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام لطلبة تونس، في رسالة مفتوحة إلى رئيس جمهورية تونس قيس سعيد: "يتشرف الاتحاد العام لطلبة تونس باعتباره منظمة وطنية تقدمية وشبابية وبعد التشاور صلب هياكله أن يرفع إلى سيادتكم مقترحه في تعيين الدكتورة نادية عكاشة على رأس الحكومة القادمة، وإن اختيارنا للدكتورة نادية عكاشة كمرشحة لتقلد مهام رئيس الحكومة نابع أولا من إيماننا العميق بكفاءتها ووطنيتها، إضافة إلى تجربتها السياسية الناجحة معكم كمديرة للديوان الرئاسي".

وتابع: "سيادة الرئيس إن تكليفكم للدكتورة نادية عكاشة بتشكيل الحكومة القادمة وتقلدها رئاستها، ستكون سابقة في تاريخ تونس والمنطقة ورسالة أمل للشباب التونسي وتكريما للمرأة التونسية واعترافا بتضحياتها، ونحن على بعد أيام من الاحتفال بعيدها الوطني يوم 13 من الشهر الجاري".