حظك اليوم الإثنين 20-7-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

موبود برج الميزان يتميز بحبه للحيادية في مناقشة موضوعاته، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر الجديد معاكس في منزل العمل وعليك أن تعمل بدقة وتدافع عن حقوقك بلباقة مهما واجهت من تعنت.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الكواكب تثير روح النقد بداخلك.. لا تجادل ولا ترفض نصيحة أصحاب الخبرة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة شيرين عبدالوهاب، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.