ليلي علوي تنشر صورها مع الخيول: "مخلوق يشعرك بالبهجة"

شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها بصورتين لها مع الخيول في مراحل عمرية مختلفة من حياتها، وذلك عبر حسابها الرسمي بتطبيق "انستجرام".

وعلقت "علوي" على الصور قائلة: منذ طفولتي وأنا أحب الخيل وركوبها وأعشق شكلها، إلى أن حدثت لي مشكلة في قدمي فتوقفت، ولكن إذا عرض عليّ دور يتطلب ركوب خيل فلن أتردد، فهذه من أهم هواياتي، وأشعر بارتياح شديد عندما أتواجد وسط الخيول وأنظر إليها، الخيل مخلوق يشعرك بالبهجة".

يذكر أن ليلى علوي تنتظر استئناف تصوير فيلم "التاريخ السري لكوثر" للمخرج محمد أمين، حيث يتبقي لها يوماً واحداً وتنتهي من تصويره، إلا أن مرور الجهة المنتجة للفيلم بأزمة مادية أوقف تصويره.

ويشارك في بطولة الفيلم زينة، محسن محيي الدين، أحمد حاتم، فراس سعيد وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج محمد أمين.