السودان يؤكد أهمية دور بعثة "يونيتامس" في مساعدة الانتقال السياسي

أكدت اللجنة التنفيذية للتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس)، أهمية دور البعثة في مساعدة الانتقال السياسي والتقدم نحو الحكم الديمقراطي وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والسلام المستدام، فضلا عن دعم عمليات السلام واتفاقياته المستقبلية وحماية المدنيين ودعم سيادة القانون وحشد المساعدة الاقتصادية والإنمائية وتنسيق المساعدة الإنسانية.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم، أن اللجنة عقدت اجتماعا ظهر اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس المشرف على اللجنة.

وبحث الاجتماع خطة ومنهج عمل اللجنة المتمثلة في التنسيق المحكم والمباشر بين حكومة السودان وبعثة "يونيتامس" على المستوى الاتحادي والولائي في مجالات عملها وتحديد تفاصيل احتياجات السودان من الدعم وفق ماجاء بخطاب حكومة السودان للأمم المتحدة في السابع والعشرين من فبراير الماضي.

وأكد الاجتماع ضرورة الإسراع في تنفيذ المتطلبات الفنية ووضع كافة المعينات والسبل الكفيلة لإنجاح المهام المطلوبة لعمل اللجنة.