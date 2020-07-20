قبل بداية ذي الحجة.. أعمال وأدعية مستحبة بالعشر الأوائل من الشهر الكريم

24 ساعة، وتعلن دار الإفتاء المصرية، موعد هلال شهر ذي الحجة لعام 1441 هجرية، عبر لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وإعلان موعد وقفة عرفات، وأول أيام عيد الأضحى المبارك، الاثنين الـ29 من ذي القعدة، الموافق 20 من يوليو لعام 2020.

وسبق أن أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن الأربعاء الموافق 22 من يوليو الجاري، هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1441 هجرية، وأن الخميس الـ30 من الشهر نفسه هو موعد وقفة عرفات.

فضل العشر الأوائل والأعمال المستحبة

وتعتبر العشر الأولى من شهر ذي الحجة من الأيام المميزة بالعام، حيث رجح العلماء قسم الله سبحانه وتعالى بها في آية "والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر" في سورة الفجر، حيث أكد العالم الأزهر محمد وهدان أنها أوقات محببة لله تعالى وبها ثواب عظيم.

وقال "وهدان"، لـ"الوطن"، إنه على المسلم استغلال تلك الأيام المباركة في الطاعة والعبادة للتقرب إلى الله تعالى، وأن يكون الدعاء خالصا من القلب، حيث إنه خلال تلك الأيام، يوم التروية ويوم عرفه، خاصة أن البعض مازال ملتزما بالعمل في المنزل خلال تلك الجائحة.

ومن الأعمال المحببة بها، أوضح العالم الأزهري أنه يفضل صيام العشر الأوائل وأداءا لصلاة في مواعيدها، فضلا عن أهمية أن يتشبه المسلم بالحاج ويقيم الشعائر ويذبح الأضحية، وألا يحلق الشعر أو الأظافر، ومن لم يستطع يمكن أن يكتفي بصيام يوم عرفة، مع الابتعاد عن الحرمات وذكر الله تعالى وإتباع السنن النبوية والتصدق والتسبيح والتكبير والاستغفار.

وأشار إلى أن الرسول الكريم كان يردد أثناء رؤيته للحجر الأسعد خلال ذي الحجة بدعاء "اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار".

أدعية محببة

كما أكد الشيخ الأزهري سعيد حسني، إمام وخطيب ومدرس بأوقاف القليوبية، في تصريحات خاصة، فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، حيث يستحب فيها التطيب والتكبير للصلاة وكثرة الصلاة والسلام على رسول الله، بالإضافة للدعاء والتوجه والخشوع لله.

وأردف "حسني" أنه فى هذه الأيام المباركة تكون الأعمال مضاعفة مثل شهر رمضان المبارك، لذلك على المسلمين الاجتهاد في الطاعة والعبادة والدعاء وذكر رسول الله والتهليل والتكبير والتحميد والاستغفار.

ومن بين الأدعية المحببة أيضا "لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"، و"الحمد لله"، أو "الحمد لله رب العالمين"، و"ربنا ولك الحمد حمدًا طيّبًا مباركًا فيه"، و"الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا".