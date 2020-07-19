فيديو.. عمر كمال يغني لفيفي عبده داخل منزلها والأخيرة ترقص 

نشر المطرب عمر كمال مقطعاً يجمعه بالفنانة فيفي عبده داخل منزلها، حيث غنى خلاله أغنية "حبيبي كان هنا" للمطربة ميادة الحناوي، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

وتفاعلت عبده مع الأغنية، وظلت ترقص على نغماتها باندماج شديد.

ويعد ظهور كمال هو الأول بعد أزمته في فيلم "زنزانة 7" للمخرج إبرام نشأت، والذي كان من المفترض أن يغني الأغنية الدعائية للفيلم، وهو ما أغضب الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الذي هدد بعدم منح الفيلم ترخيص العرض حال مشاركة كمال فيه، نظراً لإيقافه من نقابة المهن التمثيلية.

وأعلنت الجهة المنتجة للفيلم عن استبعاد كمال من غناء الأغنية الدعائية احتراماً لنقابتي المهن التمثيلية والموسيقية.

ويشارك في بطولة الفيلم نضال الشافعي، أحمد زاهر، عبير صبري، مايا نصري، أحمد التهامي، إيهاب فهمي، مدحت تيخة وكوكبة من النجوم، من تأليف حسام موسي وإخراج إبرام نشأت