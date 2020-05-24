فيفي عبده: مش عارفة أوصل لرجاء الجداوي.. طمنوني عليها

أعربت الفنانة فيفي عبده، عن حزنها عقب علمها بنبأ إصابة صديقتها الممثلة القديرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد.

وقالت "عبده"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "التليفون مبطلش رن، وبكلم كل الناس وبحاول أوصلها مش عارفة"، مضيفة أنها لم تتمكن حتى الآن من التواصل معها، باحثة عن أي أحد للحديث معه، أو التواصل مع أي شخص له علاقة بها، للاطمئنان على حالتها الصحية، ودعمها عقب إصابتها بالفيروس التاجي.

وأكدت "عبده"، أنها لن تجري تحليل الكشف عن كورونا، متابعة: "أعمله ليه، أنا بقالي كتير متعاملتش معاها".

وأردفت أنها ترغب في السفر إلى الإسماعيلية إلى "الجداوي" لمساندتها، "بس قالولي مش هيرضوا يدخلوكي كإجراء وقائي"، داعية لها بالشفاء العاجل.

وشددت على أن استضافتها لرجاء الجداوي تم منذ 4 أشهر، تحديدا خلال فترة دخول شقيقها المستشفى قبل أسابيع من رحيلها.

وكشف مصدر كواليس تصوير حلقة الفنانة رجاء الجداوي، مع الفنانة فيفي عبده، في برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي"، الذي أذيع في رمضان الماضي، عبر قناة "إم بي سي مصر".

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن الحلقة تم تصويرها في أبريل الماضي، مضيفا أنه أُجري مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، ضمن الإجراءات الاحترازية، وكانت نتيجة العينة سلبية.

وأشار إلى عدم نية فيفي عبده إجراء تحاليل للتأكد من عدم إصابتها بالفيروس التاجي، بسبب عدم تعاملها مع الفنانة المصابة منذ عدة أسابيع.

في أول تصريح لها عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ونقلها لأحد مستشفيات العزل بمدينة الإسماعيلية، قالت الفنانة رجاء الجداوي لـ"الوطن"، في تصريح مقتضب: "أنا تعبانة وسيبوني في حالي".

نقل الفنانة رجاء الجداوي لمستشفى العزل

الفنانة رجاء الجداوي، نقلت إلى مستشفى العزل في مدينة الإسماعيلية، لتلقي الرعاية والعلاج عقب إصابتها بفيروس كورونا بعد يومين من انتهاء تصوير مسلسل لعبة النسيان.

ويشارك في بطولة مسلسل لعبة النسيان، دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل، إنجي المقدم، علي قاسم، وأسماء جلال، ومن إخراج أحمد شفيق.