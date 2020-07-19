وزيرة التضامن: منع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة داخل الحضانات

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن بعض الأمهات يرين أن فتح الحضانات غير آمن لأبنائهن، بينما ترى أمهات أخريات العكس، حيث تعود الحياة إلى طبيعتها وتستطيع هؤلاء الأمهات العودة إلى أعمالهن.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "فتحنا الحضانات جزئيًا للتأكد من أن مصلحتهن لها أولوية قصوى، حيث فتحنا الحضانات بنسبة 50% من سعتها الاستيعابية، على أن تكون مرخصة، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات للعاملين وليس للأطفال، كما أن الأطفال سيحضرون أدواتهم من المنزل وتخصيص غرفة للعزل في حالة حدوث أي إصابة لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتابعت أن الأطفال لن يلعبوا بألعاب مصنوعة بأقمشة مثل العرائس، بالإضافة إلى إتاحة الكاشف الحراري وإخلاء الحضانة وتعقيمها وذلك لمدة أسبوع فور ظهور أي حالة، كما أن الجمعية ستكتب إقرارًا على نفسها بأنها مسؤولة عن تطبيق الإجراءات الاحترازية.