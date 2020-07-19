عمرو الليثي ينعى والدة ريهام السهلي شقيقة سناء منصور

نعي الإعلامي عمرو الليثي والدة الإعلامية ريهام السهلي شقيقة الإعلامية سناء منصور، التي وافتهما المنية، اليوم الأحد.

وكتب الليثي عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": "خالص العزاء في وفاة والدة الزميلة العزيزة ريهام السهلي وشقيقة الأستاذة سناء منصور وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وانهارت سناء منصور، فور تلقيها الخبر، ودخلت في نوبة بكاء، وتوجهت إلى المستشفى، لإلقاء النظرة الأخيرة على شقيقتها الراحلة، استعدادًا لدفنها في مقابر العائلة بأكتوبر.

وكانت ريهام السهلي، أعلنت منذ فترة تعافيها من فيروس كورونا الذي أصابها الشهر الماضي، وعادت مجددًا لتطل على جمهورها من خلال شاشة إكسترا نيوز، وأشارت إلى أنَّ دعم العاملين بقناة "إكسترا نيوز" لها خلال فترة الإصابة بكورونا أسهم في رفع حالتها المعنوية وتحسن حالتها النفسية التي أدت في التعافي بقوة.

وطالبت "ريهام"، حينها المواطنين عند الشعور بأي أعراض اللجوء لاستشارة الطبيب سريعًا، لأن اكتشاف كورونا مبكرًا يساعد في الشفاء منه بسلاسة، "ممكن الاختلاف البسيط في حالتك الصحية يكون كورونا، وده اللي حصل معايا".