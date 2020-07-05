عمرو الليثي ينعى رجاء الجداوي: فنانة عظيمة وأم جليلة

نعى الإعلامي عمرو الليثي، الفنانة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية، صباح اليوم، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.

وقال الليثي عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك: "أنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنانة العظيمة والسيدة النبيلة والأم الجليلة الفنانة رجاء الجداوي، وأسال الله أن يغفر لها ويرحمها ويعفو عنها".

وتوفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، منذ قليل، بعد معاناة مع فيروس كورونا استمرت 43 يوما، حيث قضت أيامها الأخيرة في مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وكتبت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، عبر صفحتها على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مامي في ذمة الله"، فيما أعلن أشرف زكي نقيب الممثلين، خبر الوفاة.

وآخر أعمال الفنانة الراحلة هو مسلسل "لعبة النسيان" في رمضان الماضي، حيث أصيبت بالمرض بعد الانتهاء من التصوير وقضت في المستشفى 43 يوما قبل وفاتها.