أسعار الخضروات اليوم الاثنين 20-7-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط أسعار الخضروات بالسوق المصرية خلال تعاملات اليوم، الاثنين 20 يوليو، والتي تنوعت بين الخيار والطماطم والفلفل والجزر والبطاطس على النحو التالي:

الطماطم

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 5 جنيهات.

الفلفل

وصل سعر كيلوجرام الفلفل الرومي إلى 4 جنيهات.

الكوسة

وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة إلى 6 جنيهات.

البصل

بلغ سعر البصل 4 جنيهات للكيلوجرام.

الفلفل الألوان

جاء سعر كيلوجرام الفلفل الألوان بـ8 جنيهات.

ورق العنب

بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 20 جنيهًا.

البامية

بلغ سعر كيلوجرام البامية الخضراء 13 جنيهًا.

الباذنجان

وصل سعر كيلو جرام الباذنجان البلدي والرومي بين 3 إلى 5 جنيهات.

البطاطس

تراوح سعر كيلوجرام البطاطس بين 3.5 إلى 4 جنيهات.

الفاصوليا

تراوح سعر الكيلو جرام من الفاصوليا بين 5 لـ7 جنيهات.

الثوم

تراوح متوسط سعر كيلوجرام الثوم بين 15 إلى 25 جنيها.

الملوخية

وصل سعر كيلو جرام الملوخية إلى 4 جنيهات.

الليمون البلدي

وصل سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 13 جنيهًا.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 3.5 جنيه.