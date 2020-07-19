بالصور.. رئيس الوزراء يفتتح أعمال تطوير صالة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولي

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، صالة كبار الزوار والمعروفة بصالة 27 بمبنى الركاب رقم ١ بمطار القاهرة الدولى بعد الإنتهاء من أعمال التطوير والصيانة والتي امتدت لنحو ستة أشهر .

يأتى ذلك فى إطار أعمال التطوير التي تمت خلال الفترة الماضية بمطار القاهرة والمطارات المصرية واستغلال فترة توقف حركة الطيران في أعمال صيانة ورفع كفاءة المباني والمنشآت وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر بوابات مصر التي تمثل واجهاتها الحضارية أمام ضيوفها من مختلف انحاء العالم.

وحرصت وزارة الطيران المدنى على توفير كافة سبل الراحة والرفاهية بالصالة وتزويدها بأحدث التقنيات الحديثة فى مجال شبكات التواصل والانترنت مع الحفاظ على الطابع والسمات الحضارية لمطار القاهرة، خاصة أن هذه الصالة من اقدم مبانى المطار وتعد هذه هى المرة الأولى التي يتم تطويرها منذ انشائها عام 1978، وشهدت استقبال العديد من الوفود الرسمية والشخصيات الهامة على مستوى العالم.

ومن جانبه صرح الطيار محمد منار ، وزير الطيران المدني، بأن هذا التحديث ياتى مواكباً لما تشهده الدولة المصرية حالياً من طفرة كبيرة في مجال البناء والتنمية المعمارية لمختلف المواقع الهامة والمنشات الحيوية، مضيفاً أنه تم إضافة مسطح 110 م ليصبح إجمالى مساحة المبنى بعد أعمال التطوير 380 مترا مربعا وذلك بهدف التوسعة وتحتوى الصالة على صالون رئيسي على مساحة 110 أمتار مربعة وصالون فرعي على مساحة 45 مترا مربعا بالإضافة الى 3 مكاتب إدارية.