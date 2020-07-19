مدبولي يستقبل معين عبدالملك رئيس الوزراء اليمني بمطار القاهرة الدولي

وصل مطار القاهرة الدولي ظهر اليوم الأحد، الدكتور معين عبدالملك رئيس الوزراء اليمني، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، بدعوة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان في استقباله بالصالة الحكومية بالمطار.

ويتضمن برنامج رئيس الوزراء اليمني لقاء موسعا مع كبار المسؤولين حول أبرز الملفات المشتركة والقضايا المطروحة على الساحة اليمينة.

ويلتقي معين مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالإضافة إلى الإطلاع على المسيرة التنموية والتجربة الاقتصادية الرائدة في مصر والاستفادة منها في اليمن، وضمن جدول الزيارة سيقوم رئيس الوزراء اليمني بجولة في العاصمة الإدارية الجديدة للاطلاع على أضحم المشروعات التي تم تنفيذها والاستفادة منها بما يناسب اليمن.