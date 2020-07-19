السيرة الذاتية لـ"عمرو محفوظ" مساعد وزير الاتصالات ورئيس إيتيدا الجديد

أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بتولى المهندس عمرو محفوظ العمل مساعداً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية والتطوير لمدة عام، كما أصدر قرارا بتكليفه بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" خلفا للمهندسة هالة الجوهري عقب انتهاء فترة عملها؛ على أن يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 20 يوليو 2020.

وترصد الوطن فى هذا التقرير السيرة الذاتية لمساعد وزير الاتصالات الجديد.

- يمتلك خبرة واسعة تمتد لمدة 33 عامًا في مجال تكنولوجيا المعلومات لاسيما المتعلقة بتطوير نمط الأعمال عن طريق تطبيق التكنولوجيا المصاحبة لبلوغ الاهداف المنشودة عبر محاور متعددة منها التحول الرقمي، والاستشارات الإدارية، وتطوير الموارد البشرية وبناء القيادات.

- يمتلك خبرة فى تطوير الأعمال والنمو في الأسواق الناشئة.

- متخصص في ريادة اعمال الاستشارات والخدمات حيث قام بتطوير وبناء هذا القطاع في العديد من البلدان في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، وقاد فريقا من الشركاء والمديرين التنفيذيين في المنطقة لتطوير الأعمال وتنفيذ مشاريع تحويلية مع إدارة جميع الجوانب التشغيلية للأعمال التجارية لتنمية وجود شركة IBM.

- تولى قيادة قطاع الخدمات الاستشارية بشركة IBMفرع مصر حيث قاد تنفيذ مشاريع واسعة النطاق في قطاعات الحكومة والاتصالات والبنوك.

- عمل سابقاً كمدير تنفيذي لقطاع الاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة IBM الشرق الاوسط في دبي، ثم مديرا تنفيذيا لقطاع الخدمات الاستشارية لشركة IBM في المملكة العربية السعودية.

- حاصل على البكالوريوس في الهندسة من جامعة القاهرة، وماجستير في إدارة الأعمال من كلية ماستريخت للإدارة في هولندا.