الطقس اليوم الاثنين 20-7-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين، طقس مائل للحرارة رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في مصر

وأضاف الخبراء أنّ الطقس معتدل نهارا، والرياح معتدلة، لطيف ليلا على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد الحرارة نهارا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة، معتدل ليلا على كليهما.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في الكويت

وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، طقس الاثنين، شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة، نهارا، حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية، ليلا.

الطقس في الأردن

وكشفت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، أن الأجواء تستمر حارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم العالية في جنوب وشرق المملكة، الرياح خفيفة السرعة متغيرة الإتجاه تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.