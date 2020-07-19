الشريف: يجب التفريق بين اختلاف الرأي والاشتباك مع المؤسسات الدينية

أكد النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، أن المجلس يكن كل الاحترام والتقدير لمؤسسة الأزهر الشريف.

وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون بتنظيم دار الإفتاء: "نحن نقدره قيمة وقامة، ويجب أن نفرق بين الاختلاف في الرأي والاشتباك. نحن نقدر المؤسسات الدينية".

وأضاف: "بصفتي قارئا للتاريخ فأول مهمة لدار الإفتاء بدأت مع الفتح الإسلامي خلال فترة عمرو بن العاص واستمرت بعد ذلك".

ووافق المجلس على نص المادة "8" من مشروع قانون دار الإفتاء التي تنص على أن "يلتزم أمناء الفتوى في أداء عملهم بالمهنية وبذل الوسع في البحث العلمي قبل إبداء الرأي، والتقيد بمعتمد الفتوى في دار الإفتاء، ومراعاة المعايير المنظمة لعمل أمناء الفتوى الواردة باللائحة الخاصة بهم".